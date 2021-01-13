Росія взяла в заставу у Фірташа газ зі сховищ України на 38 млрд гривень

Російський "Фонд промислових активів" взяв в заставу активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, у тому числі акції підконтрольних йому компаній і газ вартістю майже 38 млрд гривень.

Фонд отримав забезпечення за кредитом, наданим холдингу Ostchem Holding Limited, що входить в Group DF. Про це повідомляє РБК.

Підприємства Фірташа мають акції кіпрських компаній Alandero Investments, Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, українських підприємств "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", "Украгро НПК", ПАТ "Азот", "Рівнеазот", "Стірол", швейцарської NF Trading AG, естонської Nitrofert AS.

Переважно ці активи належать до бізнесу Ostchem з виробництва та транспортування азотних добрив.

Крім акцій в заставі у "Фонду промислових активів" є газ, що належав підприємствам Ostchem. Його розрахункова вартість становить майже 38 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня його звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського бізнесмена в Іспанію. Фірташа звинувачували в хабарі у розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Він заперечує звинувачення.

Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Пізніше стало відомо, що адвокати Фірташа подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Він залишиться в Австрії, поки суд не ухвалить рішення за клопотанням.