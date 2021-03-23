Прохоров назвав дивною позицію Наглядової ради УЗ щодо звільнення Жмака

Причини звільнення Володимира Жмака з посади голови "Укрзалізниці" незрозумілі. Наглядова рада зайняла дивну позицію.

Про це заявив економіст центру Економічної стратегії Богдан Прохоров.

"Наглядова рада насправді не дуже чітко комунікує свою позицію. Жмак вийшов, все сказав, написав колонку і звільнився. А чим керується наглядова рада, який вибрав Жмака, а потім через кілька місяців його звільнив - неясно. Якийсь такий чіткої комунікації немає", - сказав Прохоров.

Він також вважає дивною позицію наглядової ради, яка не підтримала реформу "Укрзалізниці", хоча вона була прописана в стратегії. При цьому він підкреслив: без реформування компанія продовжить приходити в занепад, тому, на його думку, уряд має втрутитися в ситуацію.

"Єдиний вихід, це якщо уряд не буде говорити словами прем'єр-міністра рік тому, що УЗ - це бізнес, і нехай вона вирулює з кризової ситуації внутрішнім менеджментом як захоче. А навпаки - візьме на себе відповідальність. І реально зможе цю ситуацію вирулити", - вважає Прохоров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АО "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку одноголосно проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи звільнення Жмака, припустив, що воно може бути пов'язане з переділом повноважень між групами впливу.

Своєю чергою, голова виконавчого комітету ради Національних реформ Михайло Саакашвілі заявив, що Володимира Жмака звільнили через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії.