Продовження мита на експорт брухту необхідне економіці

Законопроєкт №5175 про продовження мита на експорт металобрухту на 5 років дуже важливий для української економіки. Таку думку висловив народний депутат Дмитро Шпенов, пише "Мінпром".

"Якщо законопроєкт буде ухвалено, Україна зможе забезпечити себе сировиною для сталеливарної галузі, наростити внутрішній ринок сталі, зберегти 21,5 тис. робочих місць і створити 3,5 тис. нових. За розрахунками експертів, усе разом це дасть додатковий приріст ВВП на 0,03 %", – сказав він.

Д.Шпенов нагадав, що слідом за екологічним комітетом законопроєкт підтримав комітет ВР з питань економічної політики. Експортне мито на брухт у розмірі 58 євро/т покликане обмежити вивезення сировини з України. Підраховано, що переробляти брухт усередині країни набагато вигідніше для бюджету, ніж його експортувати. Від експорту 1 т брухту в бюджет надходить 1900-2000 грн податків, від переробки – до 8200 грн.

Нардеп зазначив, що в 2020 році таке мито дозволило скоротити експорт брухту на 15,1%, порівняно з 2019 роком, до 35,8 тис т на рік. Багато в чому завдяки цьому, українським сталеливарникам у пік кризи пандемії не довелося згортати виробництво. За підсумком минулого року вітчизняні металурги виплавили 20,55 млн т сталі, що всього на 1,4% менше, ніж у 2019-му.

"І якщо порівнювати з втратами інших країн-виробників сталі, то можна сказати, що експортне мито на брухт дозволило мінімізувати втрати наших українських меткомбінатів. В ЄС сталевари скоротили виробництво на 11,8%, в США – на 17,2%, у країнах Близького Сходу – на 2,5%, в Південній Америці – на 8,4%", – сказав політик.

Д.Шпенов закликав народних депутатів підтримати законопроєкт №5175 і продовжити мито на експорт металобрухту ще на 5 років. "Затверджена Кабміном Національна економічна стратегія до 2030 року передбачає реалізацію масштабних інфраструктурних проектів. На це необхідно багато сталі", – підкреслив він.

"Прийняття зазначеного законопроєкту дозволить забезпечити наших сталеливарників необхідною сировиною і зберегти наявні обсяги експорту готової продукції. Брухт стає для нашої країни стратегічно важливою сировиною", – резюмував політик.