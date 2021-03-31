Понад 80% українців хочуть розвитку 'зеленої' енергетики для покращення екології – опитування

Понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

Відповідні результати опитування українців оприлюднила організація DiXi Group.

Як вказують експерти DiXi Group, уряд має забезпечити умови для розвитку галузі зеленої енергетики в Україні відповідно до запиту населення.

"Це велике завдання для уряду, для громадськості, для усіх нас. Усі ми відповідальні за покращення екологічного стану у нашій країні", – зазначила президентка організації Олена Павленко.

Як повідомлялося, державний "Укрексімбанк" у квітні може надати 4 млрд грн кредитних коштів для того, щоб держава скоротила заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику України.

Нагадаємо, Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 15 березня виплачено лише 3,1 мільярди гривень, борг сановить 19,3 млрд грн.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.