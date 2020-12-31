Пенсійний фонд повідомив, коли українці отримають підвищені виплати за січень

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Пенсійний фонд повідомив, коли українці отримають підвищені виплати за січень

Пенсійний фонд України повідомив, що виплати пенсій у 2021 році розпочнуться вже з 4 січня.

"Згідно із затвердженим графіком, розпочато фінансування пенсій січня. На пенсійні виплати спрямовано 600 млн гривень", – заявили представники ПФУ. Про це свідчить повідомлення їхньої пресслужби на Facebook.

Крім цього, Пенсійний фонд продовжує фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень.

У такий спосіб понад 405 тисячам українців загалом виплатили 3,2 млрд грн допомоги.

Згідно із затвердженим графіком, уже розпочато фінансування пенсій

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що мінімальної пенсії в Україні ледве вистачатиме на купівлю необхідних продуктів харчування. Фактичний розмір прожиткового мінімуму на пенсіонера практично на 1458 грн більше від мінімальної пенсії.

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