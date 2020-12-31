Пенсионный фонд сообщил, когда украинцы получат повышенные выплаты за январь
Пенсионный фонд Украины сообщил, что выплаты пенсий в 2021 году начнутся уже с 4 января.
"Согласно утвержденному графику, начато финансирование пенсий января. На пенсионные выплаты направлено 600 млн гривен", – заявили представители ПФУ. Об этом свидетельствует сообщение их пресс-службы на Facebook.
Кроме этого, Пенсионный фонд продолжает финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен.
Таким образом более 405 тысячам украинцев в целом выплатили 3,2 млрд грн помощи.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что минимальной пенсии в Украине едва будет хватать на покупку необходимых продуктов питания. Фактический размер прожиточного минимума на пенсионера практически на 1458 грн больше минимальной пенсии.