НКРЕКП підняла собі зарплату на 86%, а шахтарям на 5%, – Волинець

Середня заробітна плата працівників державних вугільних шахт в 2020 році зросла всього на 5,2%, в той час як керівництво НКРЕКП за рік підвищила собі зарплатню на 85,8%.

Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Середня зарплата шахтарів держшахт у 2020 році склала 12 089 гривень. У порівнянні з 2019 роком, вона зросла лише на 5,2%. Це офіційні дані Міністерства енергетики. Заробітна плата рядового члена НКРЕКП у 2020 склала 213 480 грн. У порівнянні з 2019 роком зарплата членів НКРЕКП зросла на 85,8%. Це дані офіційних декларацій членів комісії на сайті НАЗК", - повідомив Волинець на своїй сторінці.

Він наголосив, що ці виплати членам НКРЕКП не враховують регулярні премії, які складають близько 200 000 грн кожні 3 місяці.

"Майже двократне зростання зарплат очільників НКРЕКП в умовах штучно створеної ними кризи на енергоринку — навіть не неподобство. Злочин, за який Тарасюк і компанія мають відповісти перед законом", — зазначив нардеп.

Він наголоси, що парадокс ситуації в тому, що рівень зарплат шахтарів і своєчасність їх виплати напряму залежить від роботи "незалежного регулятора" НКРЕКП.

"Нагадаю чиновникам, що наступного тижня борг перед шахтарями зросте на березневий зарплатний фонд – на 540 млн грн та сягне 1,8 млрд грн", - додав Волинець.

Раніше повідомлялося, що чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року. За перший рік роботи комісії, збитки всі державні енергетичні компанії отримали рекордні збитки, а загальні борги на енергоринку сягнули 80 млрд грн.

З листопада 2019 року НКРЕКП очолює Валерій Тарасюк. Влітку 2020 року розгорівся корупційний скандал щодо сімейного бізнесу Тарасюка, який до середини 2020 року займався торгівлею електричною енергією.