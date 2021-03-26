НКРЭКУ подняла себе зарплату на 86%, а шахтерам на 5%, – Волынец

Средняя заработная плата работников государственных угольных шахт в 2020 году выросла всего на 5,2%, в то время как руководство НКРЭКУ за год повысила себе зарплату на 85,8%.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Средняя зарплата шахтеров шахт в 2020 году составила 12 089 гривен. По сравнению с 2019 годом она выросла всего на 5,2%. Это официальные данные Министерства энергетики. Заработная плата рядового члена НКРЭКУ 2020 составила 213 480 грн. По сравнению с 2019 годом зарплата членов НКРЭКУ выросла на 85,8%. Это данные официальных деклараций членов комиссии на сайте НАЗК ", - сообщил Волынец на своей странице.

Он отметил, что эти выплаты членам НКРЭКУ не учитывают регулярные премии, которые составляют около 200 000 грн каждые 3 месяца.

"Почти двукратный рост зарплат руководителей НКРЭКУ в условиях искусственно созданного ими кризиса на энергорынке - даже не безобразие. Преступление, за которое Тарасюк и компания должны ответить перед законом", - отметил нардеп.

Он ударения, что парадокс ситуации в том, что уровень зарплат шахтеров и своевременность их выплаты напрямую зависит от работы "независимого регулятора" НКРЭКУ.

"Напомню чиновникам, что на следующей неделе долг перед шахтерами вырастет на мартовский зарплатный фонд – на 540 млн грн и составит 1,8 млрд грн", - добавил Волынец.

Ранее сообщалось, что действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года. За первый год работы комиссии, убытки все государственные энергетические компании получили рекордные убытки, а общие долги на энергорынке достигли 80 млрд грн.

С ноября 2019 НКРЭКУ возглавляет Валерий Тарасюк. Летом 2020 разгорелся коррупционный скандал вокруг семейного бизнеса Тарасюка, который в середине 2020 года занимался торговлей электрической энергией.