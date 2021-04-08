НБУ визнав, що ще не починав переговори з МВФ про нову програму

Заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Україна не обговорює нову програму фінансування Міжнародного валютного фонду.

"Ми ще не обговорюємо це питання з МВФ, працюємо зараз у межах чинної програми. Наше завдання – рухатися вперед у її межах", – повідомив Гелетій в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, розмови про те, потрібна чи не потрібна Україні нова програма – це "комплексна дискусія".

"Дискусія, в яку повинен бути залучений не тільки НБУ, але і, безумовно, уряд. Виходити треба з аналізу нашої ліквідності, нашого боргового навантаження. Це ми повинні враховувати, коли будемо обговорювати з МВФ перспективу продовження програми", – додав Гелетій.

До того ж у НБУ відзначили необхідність поточної співпраці з МВФ.

"Вважаю, що на цьому етапі вкрай важлива підтримка МВФ, тому що успішна робота з МВФ тягне за собою продовження співпраці з іншими міжнародними партнерами. Ви знаєте, що це і фінансування від Світового банку (близько 700 мільйонів доларів), і макрофінансова допомога ЄС ( другий транш в 600 мільйонів євро). З практики я розумію, що цих грошей може не бути, якщо не буде співпраці з МВФ", – резюмував Гелетій.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 2021 року 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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