НБУ напророкував історичний обвал кредитних ставок у 2021 році

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що 2020 рік став першим роком в історії України, коли відсоткові ставки стали однознакові (нижче 10%). За її прогнозами, у 2021 цей тренд збережеться.

"За якою ставкою ви могли відкрити депозит у січні 2020?! 15-16% річних. Сьогодні – це 8-8,5%. Відчуйте різницю. Втім, депозитні ставки вже майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму. Чого не скажеш про кредитні ставки", – написала Рожкова на Facebook.

За її словами, кредитні ставки перебувають на історичному мінімумі. Однак є потенціал для зниження навіть за незмінної облікової ставки.

"Якісні позичальники вже можуть отримати короткі кредити під 7-8% річних у гривні та 2-3% в іноземній валюті. Довге фінансування – під 10-11% річних у гривні та 3-4% в інвалюті. Ще рік тому ціна гривневої позики була мінімум 16% річних. У 2021-му спробуємо ще більше знизити цю середню температуру по палаті", – резюмувала Рожкова.

Від облікової ставки залежить вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки пропонують власні кредити, тим більше позичальників оформляють позики.

Чим дешевше кредити для бізнесу, тим швидше розвивається економіка.

До чого призведе низька облікова ставка:

знизяться ставки на ОВДП;

долар може подорожчати;

ставки на кредити і депозити – знизяться;

прискориться зростання цін.

У 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. Цього ж року нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів знизиться і охочих їх купити стане менше. Іноземці не будуть продавати долари для купівлі облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% 12 червня 2020 року.

22 жовтня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних.