'Нафтогаз' відклав закупівлю труб на тлі чуток про завищення цін 'Інтерпайпом'

Група "Нафтогаз" скасувала закупівлю труб на 497 млн грн на тлі скандалу з завищенням цін на трубну продукцію заводами компанії "Інтерпайп", що належить олігархові Віктору Пінчуку.

Про це свідчать дані системи ProZorro.

Та цей тендер заявилися дві компанії – "Інтерпайп Ніко Тьюб" і "Нафтосервіс". Формальним приводом для скасування закупівлі стали зауваження до тендерної документації учасників.

Згідно з планом закупівель видобувної компанії на 2021 року, новий тендер на ідентичні види труби в порівнянних обсязі відкладено на березень-квітень цього року.

Нагадаємо, на початку березня ЗМІ повідомили про майже 3-кратному завищенні компаніями групи "Інтерпайп" цін на трубну продукцію для НАК "Нафтогаз України" у порівнянні з поставками на ринок Росії.

Вивченням інформації зайнявся Антимонопольний комітету за зверненням нардепа Олексія Кучеренка.

У компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука спростували звинувачення в завищенні цін, пояснивши 3-кратну різницю у вартості ідентичних труб особливим "преміальним" видом з'єднань, які використовуються українською держкомпанією.