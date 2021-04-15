На впровадження євронормативів викидів української металургії потрібно близько $7 млрд – дослідження

Впровадження нових екологічних нормативів викидів коштуватиме українській промисловості майже 7 млрд доларів, таке інвестиційне навантаження галузь забезпечити не в змозі.

До відповідних висновків дійшов GMK Center внаслідок проведеного дослідження "Оцінка інвестицій для впровадження ВАТ (НДТМ) у металургійній галузі України".

За підрахунками GMK Center, для впровадження в гірничо-металургійному комплексі найкращих доступних технологій і методів (НДТМ), передбачених законопроєктом про зниження викидів (№4167), буде потрібно $6,6 млрд додаткових інвестицій. У центрі наголосили: це в 6 разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладають щорічно.

"Для виконання вимог нових нормативів потрібно в 6 разів більше інвестицій, ніж підприємства галузі вкладали в середньому щорічно в 2016-2020 рр.", – повідомляє GMK Center.

У дослідженні наголошується, що 62% загальної суми інвестицій піде на модернізацію коксохімічного переділу. Це $421 у перерахунку на тонну коксу. Питомий рівень сумарних інвестицій складе майже $307 у розрахунку на тонну сталі.

"Впровадження НДТМ стане занадто великим інвестиційним навантаженням для галузі", – констатували в GMK Center.

Раніше представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни і умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації.

Водночас в Європейській бізнес асоціації України відзначили: Україна повинна застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС, тобто надати підприємствам державну підтримку на впровадження екотехнологій і запропонувати фінансові стимули.