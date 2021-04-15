На внедрение евронормативов выбросов украинской металлургии нужно около $7 млрд – исследование

Внедрение новых экологических нормативов выбросов будет стоить украинской промышленности почти 7 млрд долларов, такую инвестиционную нагрузку отрасль обеспечить не в состоянии.

К таким выводам пришел GMK Center в результате проведенного исследования "Оценка инвестиций для внедрения ВАТ (НДТМ) в металлургической отрасли Украины".

По подсчетам GMK Center, для внедрения в горно-металлургическом комплексе наилучших доступных технологий и методов (НДТМ), предусмотренных законопроектом о снижении выбросов (№4167), потребуется $6,6 млрд дополнительных инвестиций. В центре подчеркнули: это в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывают ежегодно.

"Для выполнения требований новых нормативов потребуется в 6 раз больше инвестиций, чем предприятия отрасли вкладывали в среднем ежегодно в 2016-2020 гг.", – сообщает GMK Center.

В исследовании отмечается, что 62% общей суммы инвестиций пойдет на модернизацию коксохимического передела. Это $421 в пересчете на тонну кокса. Удельный уровень суммарных инвестиций составит почти $307 в расчете на тонну стали.

"Внедрение НДТМ станет слишком большой инвестиционной нагрузкой для отрасли", - констатировали в GMK Center.

Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.

В то же время в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили: Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС, то есть предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.