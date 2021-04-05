Міністр фінансів побачив "світло в кінці тунелю" у перемовинах із МВФ
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна наближається до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.
"Ми дивимось оптимістично у напрямку перемовин, ми бачимо певний прогрес. Останнім часом він досить-таки успішний, і останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які ще буквально місяць тому, два місяці тому було складно реалізовувати. Зараз ми бачимо світло в кінці тунелю. Ми йдемо по цьому сценарію, він для нас основний", – сказав голова Мінфіну в ефірі програми "Подробиці тижня".
За його словами, вимоги МВФ полягають у тому, що Україна має заново виконати ті зобов'язання, які вже були реалізовані, але з тих чи інших причин скасовані.
"Основні ключові перепони в співпраці – це не нові зобов'язання, а зобов'язання попередніх періодів, які ми маємо відновити", – резюмував Марченко.
Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні без готових домовленостей, проте самі переговори будуть тривати і співпраця продовжиться. Сторони активно обговорюють умови кредитного траншу, водночас кожен обстоює свою позицію.
МВФ за підсумками переговорів з Україною констатував наявність низки невирішених питань. Тепер МВФ очікує від української сторони пропозицій для продовження переговорів.
Також представники Міжнародного валютного фонду надали Нацбанку України свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності та управління.