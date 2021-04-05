Міністр фінансів побачив 'світло в кінці тунелю' у перемовинах із МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна наближається до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дивимось оптимістично у напрямку перемовин, ми бачимо певний прогрес. Останнім часом він досить-таки успішний, і останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра, він свідчить про те, що ми наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які ще буквально місяць тому, два місяці тому було складно реалізовувати. Зараз ми бачимо світло в кінці тунелю. Ми йдемо по цьому сценарію, він для нас основний", – сказав голова Мінфіну в ефірі програми "Подробиці тижня".

За його словами, вимоги МВФ полягають у тому, що Україна має заново виконати ті зобов'язання, які вже були реалізовані, але з тих чи інших причин скасовані.

"Основні ключові перепони в співпраці – це не нові зобов'язання, а зобов'язання попередніх періодів, які ми маємо відновити", – резюмував Марченко.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2021 році 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні без готових домовленостей, проте самі переговори будуть тривати і співпраця продовжиться. Сторони активно обговорюють умови кредитного траншу, водночас кожен обстоює свою позицію.