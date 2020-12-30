Медсестрі з Чернігівщини, яка отримала інвалідність через COVID-19, виплатили 630 тис. гривень

Фонд соціального страхування України виплатив 630 тисяч гривень одноразової страхової компенсації медсестрі з Чернігівської області, яка стала інвалідом через COVID-19.

Про це повідомили на сайті ФССУ. Жінка отримала III групу інвалідності.

Виплату провели 29 грудня за кошт державного бюджету відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

У Фонді уточнили, що гроші медсестра отримає на свій рахунок протягом кількох банківських днів.

Станом на 30 грудня ФССУ профінансував уже дев'ять одноразових страхових виплат для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого профзахворювання через COVID-19.

Нагадаємо, що, за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, серед медичних працівників із початку епідемії в Україні було виявлено понад 51 тис. випадків інфікування. Померло 456 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу забирає життя не тільки пересічних українців, а й медиків, які перебувають на передовій смертельної небезпеки й щодня рятують тисячі життів. Їхні імена вже губляться в загальній статистиці померлих від COVID-19, а держава досі не може забезпечити їх хоча б гідними зарплатами.