Малюська сказав, скільки грошей принесли платні камери в СІЗО. Фото

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Економіка
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Малюська сказав, скільки грошей принесли платні камери в СІЗО. Фото

В Україні загальний дохід від використання платних камер в слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

Про це вFacebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Також чиновника показав фото однієї з камер після проведеного ремонту.

"Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", – зазначив глава Мін'юсту.

Камера СІЗО до ремонту
Камера СІЗО до ремонту

На знімку міністр показав відремонтовану камеру на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі.

"Собівартість 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків", – підкреслив Малюська.

Відремонтована камера СІЗО
Камера СІЗО після ремонту
Камера СІЗО в Києві після ремонту
Рахунок за ремонт
Малюська сказав, скільки грошей принесли платні камери в СІЗО. фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївМіністерство юстиції УкраїниЛукьянівский СІЗОДенис Малюська