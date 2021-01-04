Малюська сказав, скільки грошей принесли платні камери в СІЗО. Фото
В Україні загальний дохід від використання платних камер в слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.
Про це вFacebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Також чиновника показав фото однієї з камер після проведеного ремонту.
"Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень", – зазначив глава Мін'юсту.
На знімку міністр показав відремонтовану камеру на 22 людини в Київському слідчому ізоляторі.
"Собівартість 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків", – підкреслив Малюська.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 липня стало відомо, що Мін'юст запровадив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на користування платними камерами в українських СІЗО.
У Мін'юсті заявили, що подарункові сертифікати на користування платними камерами в СІЗО виявилися популярною послугою.
Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав Лук'янівське СІЗО в Києві і поділився фотографіями з місця ув'язнення.