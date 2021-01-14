Курс долара в Україні впав нижче від психологічної позначки

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в четвер, 14 січня, на позначці 27,97 грн/$.

За добу американська валюта подешевшала на 23 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 34,03 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подешевшала на 5 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Долар:

Купівля – 27,97 грн/$;

Продаж – 28,25 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,90 грн/€;

Продаж – 34,30 грн/€.

2021 рік – 28,12 грн/долар;

2022 рік – 27,96 грн/долар;

2023 рік – 28,10 грн/долар;

2024 рік – 28,10 грн/долар;

2025 рік – 28,10 грн/долар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.