Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 14 января, на отметке 27,97 грн/$.

За сутки американская валюта подешевела на 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,03 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 5 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 27,97 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,90 грн/€;

Продажа – 34,30 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.