В Україні перевірять усіх пенсіонерів і субсидіантів, а допомогу можуть змусити повернути: Кабмін зробив останній крок

Кабінет міністрів затвердив порядок перевірки одержувачів державних виплат. У такий спосіб верифікацію проводитиме Міністерство фінансів, а позбавляти допомоги в разі порушення буде Міністерство соціальної політики.

Про це повідомили на сайті Мінфіну. Передусім перевірки стосуватимуться пенсіонерів і субсидіантів. На ці дві групи припадає найбільше соціальних виплат.

Ухвалений документ надає органам, що здійснюють державні виплати, можливість перевіряти інформацію, повідомлену одержувачами державної допомоги, або рекомендувати провести додаткову перевірку таких даних.

Так органи перевірки отримають доступ до інформації на безоплатній основі на підставі укладеного договору з Мінфіном.

Юрист Олександр Плахотник пояснив OBOZREVATEL: інформація про кожного, хто звернувся по допомогу, потрапить на спеціальну платформу.

Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової тощо. Крім того, платформу поповнюватимуть даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика купівля – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

Зазначимо, що коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збирання, оброблення і використання своїх персональних даних.

Яку інформацію можуть отримати:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

про реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видано такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видання та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

про осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду;

про митне оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їхніх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

про виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Що буде з тими, хто порушив

Виплату можуть або просто припинити, або змусити повернути в бюджет. Усе залежить від конкретного закону або постанови, згідно з чим виділяють кошти. Наприклад, незаконно отриману субсидію доведеться повернути назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ще минулоо року ухвалили спеціальний закон, який дав змогу аналізувати доходи і витрати навіть тих, хто вже три роки не отримує грошей від держави.

Міністерка соцполітики Марина Лазебна пояснила: перевірка покаже, які програми працюють неефективно, і, можливо, їх потрібно буде переглянути.