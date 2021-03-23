IBOXBank увійшов до топ-5 фінансово здорових банків України за даними Міжнародного центру перспективних досліджень

Міжнародний центр перспективних досліджень провів чергове дослідження фінансового здоров'я українських банків. АТ "АЙБОКС БАНК" опинився на п'ятому місці рейтингу серед банків із загальними активами від 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба IBOXBank, посилаючись на матеріал видання "Апостроф".

Методологія МЦПД виділяє два критерії оцінки банків:

Банки з активами понад 2 млрд грн;

Великі банки з активами понад 50 млрд грн.

Дослідження підкреслює, що українські банки справляються з коронакризою краще за інші галузі й, імовірно, стануть головним драйвером виведення економіки з кризи. Крім IBOXBank, вперше в рейтинг потрапили АТ "БАНК СІЧ", АТ "КІБ", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" і АТ "РВС БАНК".

"IBOXBank виконав величезну роботу по оздоровленню роботи банку і збільшення активів у 2020 році і продовжує нарощувати темпи розвитку у 2021-му. Дякуємо Міжнародному центру перспективних досліджень за увагу до нашої роботи і, звичайно ж, всім клієнтам банку – за довіру і лояльність", – заявила заступник Голови правління IBOXBank Заряна Ківак.

У топ великих банків увійшли: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, OTP Банк і Альфа-Банк.

Нагадаємо, нещодавно IBOX Bank опублікував фінансові результати 2020 року, а також став принциповим членом платіжних систем Mastercard і Visa. Це дозволило банку запустити інтернет-еквайринг для бізнесу в листопаді цього року. Досягнення стали результатом ребрендингу і нової стратегії розвитку банку, за які 28 жовтня міжнародний фінансовий клуб "Банкір" визнав АТ "Айбокс Банк" найкращим транзакційним банком 2020 року, а видання FinClub нагородило його як "Ощадний банк для бізнесу".