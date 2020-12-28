Хліб подорожчає на початку 2021 року: українцям сказали точну вартість

В Україні вже на початку 2021 року подорожчає хліб. Буханець пшеничного коштуватиме 20-24 грн за кілограм.

Як пояснив в ефірі "Україна 24" генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Руслан Сластьон, причиною стало не подорожчання хліба, а підвищення мінімальної зарплати до 5000 грн.

За його прогнозом, пшеничний хліб цілком може бути на рівні 20-24 грн за кілограм. Зростання в 5% означає додатково 1-1,5 грн на вартості цього хліба.

"Зростання ціни на пшеницю і відповідно на борошно як складову вже зіграло свою роль і надалі не буде впливати на зростання вартості хлібу. Цілком можливо, що в січні через подорожчання комунальних платежів, а також через підвищення мінімальної зарплати очікується зростання вартості хліба, але в межах до 5%", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на початку грудня сильно виросли ціни на два популярних продукти:

Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Тому на полицях магазинів побільшало російської продукції, розфасованої в Казахстані.

Водночас у 2020 році ціни на червону ікру зросли в середньому на 20% порівняно з минулим роком. Її вартість зараз коливається від 1,4 тис. до 2,4 тис. грн за кілограм.

Вчені назвали дату, коли м'ясо буде коштувати як цукор.

В Україні в магазинах до кінця грудня подорожчають свіжі овочі на 15-16% – до 50 гривень за кілограм.