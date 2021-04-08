'Голос' зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса во время локдауна: что предусматривает

В партии "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5346, который предусматривает помощь бизнесу на период локдауна.

Как сообщили в пресс-служба партии, речь идет о моратории на налоговые и плановые неналоговые проверки и освобождение от уплаты ЕСВ всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина.

В частности законопроект "Голоса" предусматривает:

освободить от уплаты ЕСВ для всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантин, в частности освободить от уплаты ЕСВ за наемных работников;

ввести мораторий на все плановые неналоговые проверки и сохранить мораторий на налоговые проверки, который во многих городах сейчас игнорируют из-за попытки отменить его постановлением правительства;

предоставить право местным властям при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов. Это поможет поддержать локальный бизнес, если в местном бюджете есть на это ресурсы;

расширить возможность получить обещанные 8 тысяч гривен выплаты от государства, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основному КВЭД, но и по первым пяти.

Как отметила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик, третий за год локдаун ставит под угрозу запас прочности как украинских предприятий, так и работников, а единственная запланирована помощь от власти сегодня – разовая выплата 8 тысяч гривен, которой недостаточно.

"Поэтому мы предложили реальные механизмы поддержки предпринимателей и выложили их в нашем законопроекте. Мы требуем созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять этот законопроект и другие решения, необходимые для защиты предпринимателей и работников от бедности и экономического упадка, защиты страны от агрессии РФ и защиты граждан от коронавируса", – сказала она.

Рудик призвала парламент объединиться и найти выход из созданного правительством кризиса.

"Сейчас критически важно поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места. И Верховная Рада должна это сделать", – добавила нардепа.