Глава НБУ заявив про відсутність розбіжностей з МВФ

Роман Груша Економіка 14:25, 12.04.2021

У Національного банку України немає непорозумінь з експертами Міжнародного валютного фонду щодо програми фінансування.

"У межах діалогу щодо продовження співпраці з МВФ ми обговорили багато питань, у тому числі ту частину програми, яка є в межах відповідальності Національного банку. Хочу це підкреслити, у нас немає непорозумінь з експертами місії. Більше того, у нас спільне бачення результату, якого ми хочемо досягти", – повідомив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, Україна може отримати близько 2,73 млрд доларів, що сприятиме нарощенню ЗВР та покращенню показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів.

"На зустрічі ми обмінялися думками щодо ініціативи директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої стосовно додаткової алокації СПЗ на суму близько 650 млрд доларів, яка спрямована на забезпечення додатковою ліквідністю світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів МВФ", – резюмував Шевченко.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 2021 року 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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