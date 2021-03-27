Здають квартиру в 6 квадратних метрів і просять робити ремонт: що пропонують орендувати українцям

Вартість оренди в Києві плавно зростає щорічно. Зараз у середньому однокімнатну квартиру недалеко від метро в одному з районів столиці можна орендувати за 7-9 тис. грн. Житло в новобудові традиційно на 20-30% дорожче.

Але серед тисяч оголошень знайдуться пропозиції і для тих, чий бюджет не дозволяє претендувати на повноцінну квартиру, але хто категорично не хоче орендувати кімнату, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, в одному з багатоповерхових будинків Києва сім'я викупила дві комори, поєднала їх, а тепер пропонує взяти в оренду приміщення без вікон площею в 6 квадратних метрів за 4 тисячі гривень.

"Квартира в цоколі нового п'ятиповерхового будинку. Без вікна, є вентиляція. Туалет, душ, пральна машина, бойлер, диван, шафа", – йдеться в оголошенні.

Жити в чужій квартирі можна навіть безплатно. Наприклад, у столиці шукають у порожню двокімнатну квартиру, "яка готова для ремонту", безкоштовного майстра, який за можливість зайняти житло на один-два місяці допоможе відремонтувати санвузол і кухню.

Згідно з даними Budportal, за підсумками минулого місяця найдорожчим об'єктом, орендованим у лютому, став будинок на вул. Ольшанської (Печерський р-н) площею 450 кв. м за 254 тис. грн на місяць, а найдешевшу для оренди квартири було знайдено на вул. Правди (Подільський р-н) за 6100 грн/міс. Її площа становить 39 кв. м.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці в 2021 році мають заплатити податки за свої квартири і машини. Крім того, окремо доведеться заплатити за додаткові доходи.