В Україні заборгованість щодо зарплат перевищила 3 млрд, – Денісова

В Україні в 2020 році заборгованість із виплати заробітних плат виросла до 3 млрд 130 млн гривень, що порушує право громадян на оплату праці.

Про це у вівторок, 6 квітня, заявила українська омбудсменка Людмила Денісова. На своєму Facebook-акаунті вона поділилася презентацією щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в нашій країні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нарешті, завдяки проведеній роботі, все ж урядом ухвалене рішення і створено міжвідомчу робочу групу 28 жовтня 2020 року, і 17 грудня було перше засідання. Така комісія з вирішення питань заборгованості не збиралася майже три роки", – цитує омбудсменку "Укрінформ".

Денісова також вказала на те, що багато українських пенсіонерів знаходяться за межею монетарної бідності через невідповідність прожиткового мінімуму, встановленого законом, його фактичному розміру.

Омбудсменка вказала на те, що її торішня рекомендація щодо встановлення прожиткового мінімуму в розмірі не нижче фактичного не була виконана.

Крім того, моніторинг показав порушення прав громадян на пільги під час карантину через призупинення або обмеження пільгового проїзду у громадському транспорті.

Про сфери з найбільшими заборгованостями із зарплат в Україні читайте за посиланням.

Повний щорічний звіт Денісової:

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, аналітики вважають, що через локдаун, який почався в Києві з 5 квітня і незабаром може торкнутися інших регіонів, може значно погіршитися ситуація на українському ринку праці.