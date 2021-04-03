Что будет с зарплатами и работой в Украине после локдауна: аналитики озвучили прогноз

В Украине из-за локдауна, который в Киеве начинается с 5 апреля и вскоре может коснуться других регионов, может значительно ухудшиться ситуация на рынке труда. Часть вакансий при этом ограничения не коснутся.

Об этом говорится в данных статистики аналитиков OLX. Наиболее востребованной рабочей специальностью с начала 2021 является водитель – несмотря на карантин работодатели разместили более 9 тысяч вакансий и предлагают в среднем 19 тысяч гривен в месяц.

Уже традиционно на втором месте в рейтинге специалистов, которых активно нанимали в локдаун января 2021 и марте 2020, оказались продавцы. Сейчас, накануне очередных жестких ограничений компании активно ищут таких специалистов – 8,9 тысячи предложений с зарплатой в 9,5 тыс. грн в месяц.

В тройке самых популярных рабочих профессий есть и грузчики - 3000 вакансий. Работникам предлагают в среднем 10,2 тысячи гривен.

Во время локдауна также есть смысл обратить внимание также на такие вакансии: курьеры, кассиры, комплектовщики заказов, операторы удаленного call-центра. Перечень наиболее востребованных рабочих специалистов накануне апрельского локдауна, средняя з/п в грн:

фасадчик– 30 000

каменщик – 25000

водитель такси – 22 500

маляр – 20 000

водитель – 19 000 грн

строитель – 17 500

монтажник – 16 000

слесарь – 15 000

instagram-специалист – 15 000

оператор call-центра – 12 500

курьер – 12 500

швея – 12 500

комплектовщик – 11 500

грузчик – 10 200

охранник/сторож – 9 750

кассир – 9 750

продавец – 9 500

"Сейчас на рынке труда есть немало работодателей, которые предлагают вакансии, не боящиеся ограничений – среди них и предложения рабочих специальностей. Часто они не требуют специальных знаний или опыта и одновременно предлагают достойную оплату труда. Полный рабочий день или частичная занятость – каждый соискатель сможет найти оптимальный вариант", – комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.