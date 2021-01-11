В Україні зникне частина грошей: які банкноти і монети виведуть з обігу

В Україні оскільки припинили друкувати банкноти номіналом 1,2,5 і 10 грн, і в міру зносу їх змінюють на відповідні монети, то в 2021-му частка монет цих номіналів, порівняно з аналогічними банкнотами значно скоротиться. Найбільш активно зараз іде заміна банкнот в 1 і 2 грн. Ті, що потрапляють у банки, більше не повертаються в обіг.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.НБУ нагадує, монети номіналом 1,2, 5 і 25 копійок – більше не є платіжними засобами. У 2021 році їх ще можна безкоштовно обміняти.

1,2,5 копійок у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль).

25 копійок – у всіх банках країни до 30 вересня 2021-го. Далі – в НБУ та уповноважених банках.

Монети номіналом в 5 і 10 грн сайт НБУ

Найбільшу дискусію серед населення викликала заміна банкнот в 1,2,5 і 10 грн на монети. Адже всі монети раніше були копійчані, а тепер до копійкам прирівнюють навіть 10 грн. Одна з головних причин заміни банкнот на монети – здешевити саме виробництво валюти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Національний банк випустив в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот.