В Украине исчезнет часть денег: какие банкноты и монеты выведут из оборота

В Украине поскольку прекратили печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн и по мере износа их меняют на соответствующие монеты, то в 2021-м доля монет этих номиналов, по сравнению с аналогичными банкнотами значительно сократится. Наиболее активно сейчас идет замена купюр в 1 и 2 грн. Те, что попадают в банки, больше не возвращаются в оборот.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. НБУ напоминает, монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек – больше не являются платежными средствами. В 2021 году их еще можно бесплатно обменять:

1,2,5 копеек в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзен банк Аваль).

25 копеек – во всех банках страны до 30 сентября 2021-го. Дальше – в НБУ и уполномоченных банках.

Монеты номиналом в 5 и 10 грн Сайт НБУ

Наибольшую дискуссию среди населения вызвала замена банкнот в 1,2,5 и 10 грн на монеты. Ведь все монеты раньше были копеечные, а теперь к копейкам приравнивают даже 10 грн. Одна из главных причин замены банкнот на монеты – удешевить само производство валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня 2020 года Национальный банк выпустил в оборот новую монету номиналом 10 гривен. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот.