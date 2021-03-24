В Україні співробітникам суду можуть встановити середню зарплату на рівні 19 тис. грн

Під час засідання робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади було погоджено рішення про перерозподіл фінансів між органами й установами судової влади. Так, в Україні співробітникам суду можуть встановити середню зарплату в розмірі 19 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України. "Ми наполягаємо на тому, щоб фінансування оплати праці працівників апаратів судів забезпечувалося не нижче за рівень 2019 року. І якщо говорити про фінансування їхньої роботи на рівні 30% від окладу судді, то тоді йдеться про 19 тисяч гривень середньої зарплати за підсумками року", – заявив глава Ради Богдан Моніч.

Керівник робочої групи, нардеп Сергій Демченко зазначив, що для зменшення соціальної напруги серед працівників апарату судів та для забезпечення мінімальних поточних витрат, відповідно до узгодженої позиції, з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде знято 28,5 млн грн, з ТУ ДСА України – 25 млн грн, з Національної школи суддів – 15 млн грн. Загалом виходить 68,5 млн грн і це те, що можна розподілити на суди.

Крім того, розглядається можливість перерозподілу коштів, виділених Вищому суду з питань інтелектуальної власності. Найімовірніше, цей суд 2021 року не запрацює, а передбачені на його фінансування 7 млн грн, принаймні якусь частину з них, теж можна використовувати на фінансування працівників апарату судів.

Остаточне рішення про перерозподіл коштів буде ухвалено після узгодження з Вищою радою правосуддя наприкінці березня 2021-го. Також під час засідання робочої групи Сергій Демченко анонсував законопроєкт, яким передбачено виділення для фінансування судів ще 600 млн грн.

Нагадаємо, в районних судах Чернігівської області співробітники апарату отримали заробітну плату в розмірі 400-500 грн за лютий 2021-го. Мінфін в особі заступника міністра Романа Єрмолічева написав апарату суду листа, в якому заявив, що "вони не контактують із хворими на COVID-19", тому доплата не передбачена.

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