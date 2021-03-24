В Украине сотрудникам суда могут установить среднюю зарплату на уровне 19 тыс. грн

Во время заседания рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти было согласовано решение о перераспределении финансов между органами и учреждениями судебной власти. Так, в Украине сотрудникам суда могут установить среднюю зарплату в размере 19 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины. "Мы настаиваем на том, чтобы финансирование оплаты труда работников аппаратов судов обеспечивалось не ниже уровня 2019 года. И если говорить о финансировании их работы на уровне 30% от оклада судьи, то тогда речь идет о 19 тысяч гривен средней зарплаты по итогам года", – заявил глава Совета Богдан Монич.

Руководитель рабочей группы, нардеп Сергей Демченко отметил, что для уменьшения социальной напряженности среди работников аппарата судов и для обеспечения минимальных текущих расходов, в соответствии с согласованной позиции, с Высшей квалификационной комиссии судей Украины будет снято 28,5 млн грн, по ТУ ГСА Украины – 25 млн грн, из Национальной школы судей – 15 млн грн. В целом выходит 68,5 млн грн и это то, что можно распределить на суды.

Кроме того, рассматривается возможность перераспределения средств, выделенных Высшему суду по вопросам интеллектуальной собственности. Скорее всего, этот суд в 2021 году не заработает, а предусмотренные на его финансирование 7 млн грн, по крайней мере какую-то часть из них, тоже можно использовать на финансирование работников аппарата судов.

Окончательное решение о перераспределении средств будет принято после согласования с Высшим советом правосудия в конце марта 2021-го. Также во время заседания рабочей группы Сергей Демченко анонсировал законопроект, которым предусмотрено выделение для финансирования судов еще 600 млн грн.

Напомним, в районных судах Черниговской области сотрудники аппарата получили заработную плату в размере 400-500 грн за февраль 2021-го. Минфин в лице замминистра Романа Ермоличева написал аппарату суда письмо, в котором заявил, что "они не контактируют с больными COVID-19", поэтому доплата не положена.

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