В Україні напередодні свят подорожчає м'ясо: скільки буде коштувати

В Україні з 12 по 18 квітня 2021-го подорожчає м'ясо. Так, закупівельні ціни на свиней живою вагою можуть можуть становити 43-44 грн/кг.

Про це повідомляється в прогнозі Асоціації "М'ясної галузі". "Збільшений попит на свинину спостерігатиметься на "довгих" вихідних два тижні поспіль. Через карантинні обмеження пікніки на природі спричинять збільшення попиту на м’ясо для шашлику. Крім Дня праці та Днів пам’яті та примирення, на початок травня припадає Великдень. Тож, вихідними у травні будуть 1-4 число, робочі 5-7 число та вихідні 8-10 число. Завдяки збільшеному попиту закупівельна ціна, ймовірно, зросте до 43-44 грн/кг", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступного тижня м'ясокомбінати будуть купувати свиней якраз для забезпечення попиту на Великдень. Так, ціна на наступному тижні зросте на 3-4 грн/кг.

Прогнозні ціни на живця свиней в Україні можуть відрізнятися за регіональною ознакою. Це пов'язано з неоднорідним розміщенням виробничих та переробних потужностей м'ясної галузі.

Раніше стало відомо, що в Україні напередодні Великодня подорожчають деякі продукти. У ціні можуть вирости яйця, невеликий ажіотаж очікується на м'ясну і молочну продукцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: