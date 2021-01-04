Українцям анонсували новий перерахунок пенсій через кілька місяців: хто і скільки отримає

Міністр соцполітики Марина Лазебная заявила про те, що індексацію пенсій в 2021 році почнуть в березні. Орієнтовно мова йде про підвищення виплат на 11%. Однак таке збільшення можуть отримати далеко не всі.

Про те, кому і скільки додадуть до пенсії, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У минулому році в рамках індексації в сумі виплату підвищили для 6,9 млн осіб. І це при тому, що всього в країні живе близько 11,4 млн пенсіонерів. У цьому році можна розраховувати на таку ж кількість українців з надбавками.

Без збільшення залишаться:

ті, хто отримував мінімальну або меншу за середню зарплату;

українці, які мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додатково стажу);

ті, хто отримав пенсію за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Справа в тому, що підвищують "чистий" розмір пенсії. Той, який порахували за формулою. Але у деяких цей розмір менше мінімального, хтось отримує надбавки за віком (80 років з 2020-го і 75 років з 2021-го), інші мають надбавки за стаж.

І якщо після осучаснення "чистої" пенсії виявиться, що її розмір досі знаходиться на старому рівні, надбавку платити не будуть.

В середньому розмір надбавки складе близько 11%. Розмір підвищення для всіх буде різним. Найперше він залежить від розміру зарплат. Для прикладу, у 2019-му за такого самого перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – більш ніж 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче за 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Як уже писав OBOZREVATEL, з пенсією 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.