На українців, які отримують субсидії та пенсії, чекають жорсткі перевірки: що зміниться з 1 січня

В Україні з 1 січня 2021 року кожен, хто буде претендувати на субсидії від держави або будь-яку виплату, пройде додаткову перевірку від Мінфіну. Стежити за пільговиками будуть навіть через три роки після того, як вони перестали отримувати допомогу.

Про те, навіщо і як будуть перевіряти українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У 2020-му, як і раніше, доходи українців перевіряли вже після призначення соціальної допомоги. Мінсоцполітики на своєму рівні звіряло всі документи, а ось наступний етап перевірки в Міністерстві фінансів проводили вже постфактум.

З 1 січня Мінфін отримає можливість автоматично проводити верифікацію (перевірку) даних одержувачів усіх виплат: пенсій, субсидій, матеріальної допомоги малозабезпеченим тощо. Це відповідає закону "Про верифікацію". І робити це будуть ще до того, як дадуть гроші з бюджету.

Яка інформація потрапить до реєстрів:

про всі транспортні засоби, які є в пільговиків;

документи, що підтверджують особу (паспорт, ІПН, реєстрація місця проживання);

про перетин кордону;

інформація про те, які штрафи платив;

витяг із податкової;

інформація про право власності на нерухомість.

Три етапи перевірки:

Перед отриманням виплати. Відразу після того, як ви звернетеся по пенсію, субсидію або іншу виплату, ваші дані потраплять до Мінфіну і в автоматичному режимі будуть зіставлятися з усією інформацією, яка є в базах даних.

Під час отримання виплати. Якщо в процесі спливе факт про те, що українець порушив умови надання допомоги і приховав цю інформацію, гроші відразу ж перестануть виплачувати.

Третій – ретроспективна верифікація. Ще три роки після того, як людина перестала отримувати гроші від держави, її можуть і будуть перевіряти.

З 2021-го діятимуть усі три етапи перевірок.

В Україні тільки за офіційними даними Держстату кожен п'ятий працює неофіційно. Отримані доходи ніде не відображуються, з них не платять податки. І це дозволяє претендувати на субсидії, виплати малозабезпеченим. Доходить навіть до того, що чоловік і жінка спеціально не укладають шлюб, щоб мати дитини вважалася одиначкою і отримувала допомогу від держави.

Як каже колишній міністр соцполітики Андрій Рева, офіційно 40% платять внески до Пенсійного фонду з мінімальної зарплати. Водночас знайти співробітника на такий оклад практично неможливо, середня зарплата удвічі вища від мінімальної.

Тіньова зайнятість досягла таких масштабів, що навіть у державних банках, оформляючи кредитні картки, запитують про наявність неофіційного заробітку і вказують його в профайлі.

Як розповіла OBOZREVATEL експертка "Опори" Тетяна Бойко, до самих критерій призначення виплат можуть бути питання. Наприклад, розглядаючи питання призначення субсидій, також варто було б звернути увагу і на майновий стан. У багатьох країнах претендувати на допомогу не можуть ті громадяни, у яких є власне житло. З огляду на українські реалії, такий критерій був би занадто жорстким, проте однозначно можна сказати, що зараз серед "бідних" виявляються і ті українці, які отримують допомогу, але живуть, наприклад, у найдорожчому районі столиці.

Наприклад, у Києві, в найвідомішому будинку "Із зіркою" на Хрещатику, де нерухомість не продається менш ніж за 8 млн грн, також є одержувачі субсидій.

Жорстка перевірка одержувачів соцвиплат – поширена практика в усьому світі. У деяких країнах тих, хто обдурив державу, можуть навіть посадити до в'язниці. В Україні ж у гіршому разі змусять повернути виплату в бюджет через суд.

Перевірки в Індії показали, що 31,6% житлових виплат отримують із порушеннями. У Греції виявили 200 тис. фейкових пенсіонерів.

"Більшість цивілізованих країн сьогодні переходить на електронні методи верифікації. Зазвичай це електронні (інтернет) платформи, які містять інтегровані, уніфіковані і стандартизовані бази даних із різних відомств, інформацію про соціальний, фінансовий та інші статуси, а також про членів сім'ї особи, яка претендує на той чи інший вид соціальної допомоги або вже її отримує", – пояснили в пресслужбі парламентського комітету з соціальної політики і захисту прав ветеранів.

Така ж система буде повноцінно діяти і в Україні вже з 2021 року. Ті, хто досі приховує свої доходи або вказує неправдиву інформацію в деклараціях про доходи, рано чи пізно можуть потрапити в списки порушників.

Гроші на соціальний захист – спільні кошти всіх платників податків. І від того, як ефективно ними розпоряджаються, залежить і розмір виплат.