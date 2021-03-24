Українців переведуть на нові тарифи на газ: скільки доведеться заплатити

Українці з 1 травня 2021-го повинні перейти на річні тарифи на газ. З урахуванням ситуації на ринку, вартість кубометра може коливатися біля позначки 8 грн за кубометр (зараз 6,99 грн).

Такий прогноз озвучив експерт Української енергетичної асоціації Валентин Землянський. "На тлі досить високих цін, з високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що ціна річного контракту на газ, на який українці повинні перейти з 1 травня, як і ціна квітня, буде на рівні 8 і більше гривень за кубометр", – пише Землянський у публікації на офіційній сторінці організації у Facebook.

Facebook Української енергетичної асоціації

Традиційно на європейському та українському ринках ціна на газ знижується після закінчення опалювального сезону. Поточні тренди на біржах і прогнози аналітиків говорять про збереження на досить високому рівні цін на газ у квітні-вересні поточного року.

"На початку минулого тижня ціни на ресурс квітня в Україні коливалися від 7300 до 7900 грн/тис. куб. м. На березневий ресурс все ще зберігався високий попит, який торгувався на початку тижня за цінами 7500-7900 грн/тис. куб. м", – зазначає Землянський.

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