Українці заповнять нульові декларації і покажуть тіньові доходи: у Раді хочуть ухвалити нові правила

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді взяти за основу законопроєкти №5153 та №5155, якими пропонується податкова амністія. Першим законопроєктом передбачається в період із 1 липня 2021-го до 1 липня 2022 року провести добровільне декларування активів, зароблених "у тіні".

Збір із такого декларування буде визначатися за такими ставками: 5% із валютних цінностей і активів, розміщених на рахунках у банках в Україні, 9% із валютних цінностей, розміщених за кордоном, 2,5% із вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період із 1 січня 2021-го до 20 червня 2022-го. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Також члени комітету обговорили законопроєкт про внесення зміни до статті "Про валюту і валютні операції" у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян способом введення добровільного декларування фізособами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (№5155). За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній Раді взяти за основу законопроєкт.

Навіщо потрібна податкова амністія?

Близько 30% ВВП в Україні наразі "в тіні" (оцінки Мінекономрозвитку). За роки незалежності в тіньовій економіці заробили мільярди. Українці досі отримують частину або всю зарплату в конвертах. Накопичені заощадження, куплену валюту або інші цінності навіть за бажання узаконити досить складно: у податковій повинні з'явитися обґрунтовані питання. Нульова декларація цю проблему може вирішити. Так, просто потрібно задекларувати зароблене "в тіні".

Зазначимо, що податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих державах довгий час процвітала тіньова економіка. Громадянам запропонували узаконити все, що заробили без сплати податків, але при цьому віддати державі кілька відсотків.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Верховної Ради вкотре заявив, що українців чекає податкова амністія. Ця не нова обіцянка обговорюється не перший рік, проте досі залишається лише проєктом.

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