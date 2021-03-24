Українці можуть отримувати пенсію від 10 тис. грн: як і від чого залежить виплата

Українці можуть отримувати пенсії розміром від 10 тис. грн за умови, якщо їхня "біла" зарплата більш ніж у 2 рази вища за середню. Крім того, для цього потрібно мати повний стаж.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Українці із середньою зарплатою в розмірі близько 11 тис. грн можуть претендувати на пенсію в 3,5 тис. грн. Щоб отримати пенсію в 10 тис., "біла" зарплата повинна бути більш ніж 20 тис. грн. Або ж потрібно мати великий стаж. За кожен відпрацьований рік дають від 1% розрахункової зарплати.

У формулі розрахунку пенсії є всього три змінні: середня зарплата по країні, власна зарплата і стаж. Саме від цих показників залежить, яку виплату можна буде отримати після досягнення пенсійного віку.

Формула розрахунку пенсії:

Середня зарплата за три роки * співвідношення власної зарплати до середньої * стаж у роках * 1%

Що вищий стаж або біла зарплата, то вищою буде пенсія. При цьому з мінімальною зарплатою можна буде розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Для "повної" пенсії потрібно мати не менше ніж 35 років стажу. З кожним додатковим роком можна отримати надбавку – 1% прожиткового мінімуму.

До речі, пенсію вищу за 10 тис. грн отримують лише 3% українців. Ще 11% – від 5 до 10 тис. грн. Решта отримує виплати, розмір яких менший за 5 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.