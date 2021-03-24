Український театр купив у АТБ пиріжок за 4 гривні через ProZorro

Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки із міста Кам'янське на Дніпропетровщині скористався системою ProZorro, щоб придбати двічі по одному пиріжку в мережі магазинів АТБ.

У підсумку за них заплатили 4 грн 10 коп. і 8 гривень. Відповідна інформація міститься на порталі державних закупівель, за правилами якого в тендерах можуть брати участь будь-які компанії, які готові дати ціну, нижчу від запропонованої, тоді як якість товару має залишатися високою.

Згідно з умовами конкурсу, пропозиції розмістили 5 і 19 лютого 2021 року. Замовник прагнув, щоб вага пиріжків в обох випадках становила 80 грамів і замовлення виконали того ж дня.

Участь у тендері двічі взяло лише АТБ, і за відсутності конкурентів торги не проводили. Тож із супермаркетом одразу уклали договори – на купівлю пиріжка за 8 грн, згодом ще й за 4,10 грн.

Як пише "24 канал", подібних дивних покупок у театру багато. За даними того ж ProZorro, там раніше публікували тендери на придбання за 40 гривень однієї кульки, наповненої гелієм, лимона за 4 гривні й ватних паличок.

У самому музично-драматичний театрі пояснили, що за законом вони зобов'язані публікувати звіти про всі закупівлі, вартість яких стартує від однієї копійки, але не перевищує 50 тисяч гривень.

До слова, схожі закупівлі проводять й інші такі установи в Україні. Наприклад, Одеський національний театр купив ліхтарик і батарейки, а Львівський – IQOS і стіки до нього.

Відомо, що в театрі міста Кам'янське ставлять дитячі й дорослі вистави, проводять концерти, в самій будівлі можна скористатися послугою "шлюб за добу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів купив через ProZorro iPhone 12 Pro Max за 47 999 гривень.