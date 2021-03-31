У Шмигаля ускладнили отримання грошової допомоги ветеранам

Кабінет міністрів ускладнив отримання грошової допомоги ветеранами війни в Україні у разі загибелі, інвалідності, захворювання.

Зокрема уряд розширив перелік підстав, через які не зможуть проводитися виплати. Про це свідчить проєкт постанови Кабміну про внесення змін відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Призначення та виплата одноразової грошової допомоги не проводиться, якщо загибель чи інвалідність військового є наслідком:

вчинення ним злочину;

вчинення ним дій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

подання неправдивих відомостей для призначення грошової допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з січня 2020-го до січня 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн. Виплати військових за цей самий період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підвищили на 100 грн.