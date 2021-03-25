У Кабміні розповіли, як можуть підвищити пенсії українцям

Одним із шляхів підвищення пенсій в Україні є введення II рівня пенсійної системи – накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Досі виплати в країні не дозволяють пенсіонерам мати достатній рівень життя, а ресурсів держбюджету для суто математичного підвищення пенсій також недостатньо.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляється на сайті міністерства. "На сьогодні це питання активно обговорюється. Адже для запровадження цієї системи виникає необхідність у детальному вивченні можливості економіки України забезпечити збереження та дохідність коштів учасників системи накопичувального пенсійного забезпечення. Тобто на сьогодні є важливим зміцнення економіки та створення підґрунтя для запровадження ІІ рівня пенсійної системи", – зазначив Єрмоличев.

Також він додав, що наразі в Україні функціонує солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (I рівень), відповідно до якої всі кошти, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду, відразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.

"З кожним роком здатність солідарної системи забезпечувати гідний розмір пенсії громадян погіршується. Так, 2020 року показник економічно активного населення працездатного віку становив 16,9 млн осіб, водночас, за даними Пенсійного фонду, чисельність застрахованих осіб становила 12,8 млн осіб. Тобто інші 4,1 млн осіб є не застрахованими і не сплачують ніяких внесків, що позбавляє їх права на гідну пенсію в старості. Тому для отримання достойної пенсії необхідно сплачувати внески. Нинішня пенсійна система в Україні стикається з важливими соціальними та фінансовими викликами, які потребують термінового вирішення, оскільки ці виклики з часом лише посиляться", – пояснює Єрмоличев.

Незважаючи на досить значний обсяг витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій, середній розмір пенсійної виплати становить 3507,5 грн станом на 1 січня 2021-го, що значно нижче порівняно з іншими країнами Європи. Варто зауважити, що 57% пенсіонерів отримують у середньому пенсію в розмірі близько 2500 гривень.

Нагадаємо, в українців можуть забрати пенсію, якщо вони протягом року не знімають гроші зі своєю пенсійної картки. Банки самі передають інформацію до відділення Пенсійного фонду.

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