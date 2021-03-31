Звільнений глава КСУ Тупицький задекларував нерухомість у Криму і 3,7 млн доходів. Документ

Звільнений із посади голови Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький за 2020 рік отримав 3,715 млн гривень зарплати (в середньому близько 309,5 тис. на місяць).

Дані про це він вніс у щорічну декларацію, де також вказав будинок і дві земельні ділянки в Криму. Нерухомість у дружини судді також є в Донецьку. Звіт було опубліковано 31 березня в Єдиному державному реєстрі декларацій.

За місцем роботи Тупицький заробив 3 млн 715 тис. та отримав 10 тис. гривень допомоги через народження дитини.

На банківських рахунках у нього 161 тис. гривень, а готівкою – 45 тис. доларів і 130 тис. гривень. У його дружини Ольги Тупицької готівкою офіційно є 11 тис. 500 доларів, 100 тис. гривень, на банківському рахунку – 242 долари.

Суддя вказав у декларації будинок площею 221,50 кв. м у Кореїзі (Ялта), куплений до окупації, 9 грудня 2012 року, і там же – дві земельні ділянки. Одна придбана в 2005 році, друга – 10 липня 2018 року, після анексії.

З 1 січня 2020 року в нього є право на користування будинком відпочинку площею 60 кв.м у "Конча-Заспі" (належить Державному управлінню справами).

Крім того, судді належить гараж площею 23,6 кв.м у Донецьку. У цьому ж місті в спільній власності його дружини Ольги розташована квартира площею 63,7 кв. м. Також їй належить земельна ділянка в Донецьку площею 1000 кв. м.

Тупицький задекларував автомобіль BMWx6 2012 року випуску, який купив у 2013 році за 706 тис. гривень.

Дружина Тупицького володіє 67% корпоративних прав компанії Vega Financial, зареєстрованої в США.

Нерухомість судді:

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public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

public.nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: