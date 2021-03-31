Рожкова вказала в декларації годинників майже на 7 млн грн

Перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова володіє годинниками на загальну суму близько 7 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані декларації чиновниці за 2020 рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Водночас за вказаний період вона заробила 3,5 млн грн.

Так, у власності заступниці голови НБУ:

годинник OMEGA за 228 тисяч гривень;

годинник Antoine Preziuso – вартість не вказана, проте, як пише "Телеграф", вона може становити від 6 млн грн (250 тисяч доларів) до 12,5 млн грн (450 тисяч доларів) із коштовним камінням;

годинник Chopard за 145 тисяч гривень;

годинник Ulysse Nardin вартістю 260 тисяч гривень.

Також у Рожкової відкрито 3 банківські рахунки: в "Платинум Банку" лежить 182 гривні і 1,575 тисяч доларів; в "Ощадбанку" – 743,440 тисяч гривень, у банку "Кредит Дніпро" – 1,7 тисячі доларів; окрім того, в Корпоративному недержавному пенсійному фонді (КНПФ) НБУ є 695,155 тисяч гривень. Готівкою задекларовано 250 тисяч доларів і 17 тисяч євро.

Чиновниця володіє 2 земельними ділянками (1505 кв. м і 1193 кв. м), квартирою (99,5 кв. м) у Києві, двома дачними будинками (87,7 кв. м і 121,2 кв. м), а також будинком площею 121,2 кв. м (місце розташування не вказано); гаражем площею 19,8 кв. м; недобудованим будинком у Мархаловці Васильківського району Київської області площею 299 кв. м.

Окрім того, у Рожкової є автомобіль Honda CRV 2008 року випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було оприлюднено декларацію глави Верховної Ради Дмитра Разумкова. Так, серед іншого, в 2020 році він отримав майже 550 тисяч гривень зарплати.