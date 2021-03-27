ПриватБанк вирішив поміняти правила і ціни для клієнтів: що зміниться

З 1 квітня ПриватБанк поміняє тарифні плани для своїх клієнтів. Зміни стосуватимуться найпопулярніших пропозицій фінустанови.

Про це повідомляє Gsminfo. Як пояснюють у самому ПриватБанку, нові тарифи розроблені насамперед для того, щоб адаптувати вартість обслуговування відповідно до потреб бізнес-клієнтів.

Далі банківські представники стверджують, що будуть знижені тарифи на послуги, якими найчастіше користуються клієнти. Так, зменшиться вартість платежів в інші банки, знижено вартість персональних карток для бізнес-клієнтів тощо. Водночас у бізнес-тарифах буде запроваджена комісійна плата за так зване нецільове використання – тобто за перекази між фізичними особами – користувачами послуг ПриватБанку.

Усього банк назвав чотири основні зміни, які користувачі його послуг точно гідно оцінять:

Вартість платежів в інші банки знижена втричі.

Плата за щомісячне обслуговування повністю скасовується.

Знижено вартість карток для бізнесу.

Введено послуги персонального банкіра та консьєрж-сервісу.

Наразі користувачі послуг ПриватБанку можуть спокійно поміняти свій тарифний план через додаток "Приват24 для бізнесу". Якщо вони цього не зроблять у найближчі дні, то першого квітня їм за замовчуванням буде під'єднано новий пакет "Бізнес Старт". У Приватбанку запевняють, що його можна буде в будь-який час змінити на інший.

Також повідомляється, що галузеві пакети послуг, як-от "ІТ Expert", "ОСББ" "Комунальні лікарні" і "Для благодійних організацій", у яких діють спеціальні тарифи, залишаться без змін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні клієнти банків вважаються "політично значущими особами" навіть у тому разі, якщо вони обіймали посади в органах влади кілька десятиліть тому.