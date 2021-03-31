Порошенко оприлюднив декларацію за 2020 рік: на благодійність віддав 150 млн

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в 2020 році отримав 222 млн грн доходів, з яких близько 150 млн було витрачено на благодійність.

Дані оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій. Як уточнює пресслужба політсили, доходи склали дивіденди – 214 млн і відсотки по депозитах – 7 млн. Водночас сума сплачених податків і військового збору склала понад 23 млн грн.

Крім того, в "ЄС" пояснили, що ще 79 млн грн витрат, з яких понад 30 млн на юридичні послуги, не підлягають декларуванню.

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, в минулому році істотно не змінилася, а придбання фондом "Прайм ессетс кепітал" телеканалу "Прямий", яке відбулося в 2021 році, буде відображено в наступній річній декларації.

Щодо витрат на благодійність, то в пресслужбі пояснили, що вони були націлені на боротьбу з коронавірусом і проводилися з рахунків різних юридичних осіб, афілійованих з Порошенком.

Також лідер "ЄС" зберігає готівкою 51 млн доларів і 423 млн грн, які раніше були розміщені на депозитах. "Внаслідок політичних репресій і постійних спроб влади заарештувати активи Порошенка він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків", – пояснили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко задекларував 288,316 млн гривень доходів за 2020 рік.