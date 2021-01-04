Пенсійний вік для жінок збільшать у 2021 році: названо дату

В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшиться з 59,5 до 60 років. Це стане останнім етапом посилення вимог, який почали реалізовувати ще в 2011-му.

Про це йдеться в заяві Пенсійного фонду України. "У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня – 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, після 2021-го підвищення пенсійного віку не передбачено. З іншого боку, частина українців, як жінок так і чоловіків, будуть виходити на заслужений відпочинок в 63 або 65 років. Це пов'язано з посиленням вимогою щодо стажу.

Відзначимо, в Україні пенсійний вік один з найнижчих в Європі. У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок уже підвищили до 63-65 років. Замість перегляду правил для всіх з 2017 року діють гнучкі правила: ті, хто не виконав вимоги щодо стажу, будуть виходити на заслужений відпочинок пізніше. А решта може, як і раніше, отримувати пенсію з 60 років.

Як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.