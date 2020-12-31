Пенсії в Україні перерахують у п'ять кроків: хто і скільки отримає
В Україні 2021 року збільшать пенсії для 10 млн осіб. Підвищення пройде в п'ять етапів, а перший відбудеться вже з 1 січня.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики. Серед запланованих раніше індексацій, також проведуть підвищення виплат усім українцям, які досягли віку 75 років. Вони отримають надбавку в розмірі 400 грн.
Як будуть підвищувати пенсію 2021 року:
З 1 січня мінімальну пенсію піднімуть із 2100 грн до 2400 грн.
З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищувати пенсію, вважається 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.
У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.
У липні збільшать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це підвищення стосуватиметься 1 млн пенсіонерів.
У липні буде підвищено прожитковий мінімум. В Україні перерахують усі надбавки до пенсій, усі понаднормові надбавки за стаж.
У грудні планується зростання прожиткового мінімуму, що теж призведе до збільшення пенсій.
Є й неприємне нововведення – із січня 2021-го українцям перестануть призначати тимчасову виплату для тих, хто не матиме необхідного стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.
Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.
Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.