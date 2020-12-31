Пенсии в Украине пересчитают в пять шагов: кто и сколько получит

В Украине в 2021 году повысят пенсии для 10 млн человек. Увеличение пройдет в пять этапов, а первый состоится уже с 1 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Среди запланированных ранее индексаций также проведут повышение выплат всем украинцам, которые достигли возраста 75 лет. Они получат надбавку в размере 400 грн.

Как увеличатся пенсии в 2021 году:

С 1 января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн.

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который будут повышать пенсию, рассчитывается от 50%-ного роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам, которым 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Оно коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет увеличен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре планируется пересмотреть прожиточный минимум, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Есть и неприятное новшество – с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.