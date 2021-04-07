Пенсії українцям перерахували з квітня, попереду ще три підвищення, – прем'єр

В Україні з 1 квітня перерахували пенсії тим, хто працює. Крім того, в 2021-му проведуть ще три етапи підвищення виплат: у липні, жовтні та грудні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Із квітня також почали індексацію виплат для пенсіонерів. які працюють. Вона орієнтовно зачепить 400-600 тисяч людей. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від страхового стажу та від заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія", – написав голова уряду.

З 1 липня будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.

З жовтня встановимо щомісячні доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років.

З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

"Ці кроки – важлива частина соціальної політики нашого уряду. Водночас ми розуміємо, що для того, аби українці отримували пенсії у 2-3 рази вищі, потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.