В Украине с 1 апреля пересчитали пенсии работающим. Кроме того, в 2021-м произойдет еще три этапа повышения выплат: в июле, октябре и декабре.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль. "С апреля также начали индексацию выплат для работающих пенсионеров. Она ориентировочно затронет 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия", – написал глава правительства.

С 1 июля будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки лицам с инвалидностью вследствие войны, надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышен минимальную пенсию.

С октября установим ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

"Эти шаги важная часть социальной политики нашего правительства. При этом мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2-3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.