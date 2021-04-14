На українців в аеропортах без їхньої згоди оформляють десятки блоків сигарет: журналіст розкрив схему контрабанди

В Україні, як стверджує журналіст Євген Плінський, через магазини Duty Free в аеропорту "Жуляни" та інших пунктах пропуску на пасажирів без їхнього відома оформляють купівлю десятків блоків сигарет на кожного.

Таким чином, як ідеться в опублікованому на YouTube-каналі Плінського розслідуванні, оператори магазинів Duty Free реалізують товар без сплати акцизів "на папері", а насправді продають їх за допомогою каналів контрабанди (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, тільки за листопад-грудень 2020 року магазини Duty Free в аеропорту "Жуляни" продали пасажирам 530 584 блоки сигарет. Це 23 блоки на кожну особу. Насправді пасажири навіть не знають про те, що вони "купили ящики сигарет".

"Звісно, ці сигарети ніхто не купував, а продажі проходять для формального списання товару. Водночас живі сигарети зі складів Duty Free (з яких не сплачено акциз) продаються контрабандистам і направляються в ЄС. І ця "тема" існує не тільки в "Жулянах" чи "Борисполі", – стверджує Плінський.

Навіть у дрібних пунктах пропуску, "Вилок", "Малий Березний", "Дяково", існують магазини безмитної торгівлі, які, як стверджує Плінський, користуються тією ж схемою. "Обсяг фіктивних продажів колосальний і здійснюється за безпосереднього заступництва митниці та прикордонної служби, яка і передає співробітникам Duty Freе бази осіб, що перетинали кордон, і дані їхніх посадкових талонів", – ідеться в матеріалі.

Розмір акцизу на кожну пачку – 29 грн. Бюджет втрачає мільйони гривень через такі схеми. Зараз Київська митниця проводить перевірку магазинів, в результаті якої можуть розкрити описану схему.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топ-контрабандистів. Серед них відомий Вадим Альперін, якого називають одним із головних контрабандистів Одеси, та Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".