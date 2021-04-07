Майже 4 тис. зарплат Зеленського: на що вистачить грошей, знайдених у брата судді Вовка

Знайдених грошей у адвоката, якого підозрюють в отриманні хабаря нібито для глави Окружного адміністративного суду Павла Вовка, і його брата вистачило б на 3700 місячних зарплат президента Володимира Зеленського.

Як підрахував OBOZREVATEL, коштів також вистачило б на 1 573 557 вакцин AstraZeneca. Крім того, сума дорівнює 44 059 середнім пенсіям в Україні.

Зазначимо, що під час обшуку знайшли велику суму готівки – понад $3,7 млн, 840 тисяч євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів. Цікаво, що зазначена сума дорівнює 564 місячним зарплатам голови ОАСК Вовка.

Водночас за місцем виявлення предмета неправомірної вигоди детективи НАБУ також знайшли предмети, зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК і його близького родича.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 7 квітня підписала повідомлення про підозру Юрію Зонтову й іншому адвокату, яких напередодні затримали під час спроби отримати хабар. Інцидент вона назвала "новою резонансною подією".

Як повідомляв OBOZREVATEL: