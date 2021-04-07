Майже 4 тис. зарплат Зеленського: на що вистачить грошей, знайдених у брата судді Вовка

Володимир Пазій
Володимир Пазій
Особисті фінанси
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Майже 4 тис. зарплат Зеленського: на що вистачить грошей, знайдених у брата судді Вовка

Знайдених грошей у адвоката, якого підозрюють в отриманні хабаря нібито для глави Окружного адміністративного суду Павла Вовка, і його брата вистачило б на 3700 місячних зарплат президента Володимира Зеленського.

Як підрахував OBOZREVATEL, коштів також вистачило б на 1 573 557 вакцин AstraZeneca. Крім того, сума дорівнює 44 059 середнім пенсіям в Україні.

Зазначимо, що під час обшуку знайшли велику суму готівки – понад $3,7 млн, 840 тисяч євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів. Цікаво, що зазначена сума дорівнює 564 місячним зарплатам голови ОАСК Вовка.

Майже 4 тис. зарплат Зеленського: на що вистачить грошей, знайдених у брата судді Вовка

Водночас за місцем виявлення предмета неправомірної вигоди детективи НАБУ також знайшли предмети, зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК і його близького родича.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 7 квітня підписала повідомлення про підозру Юрію Зонтову й іншому адвокату, яких напередодні затримали під час спроби отримати хабар. Інцидент вона назвала "новою резонансною подією".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова – брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – під час спроби отримати 100 тисяч доларів хабаря.

  • український журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі схеми отримання хабарів, яку, за його словами, організував глава ОАСК Павло Вовк.

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